Новый Орлеан, США, 23 марта 2022, 18:25 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате разрушительного торнадо в Новом Орлеане, США, передаёт 23 марта Reuters.
По сообщению властей штата Луизиана, торнадо, обрушившийся на город накануне, нанёс значительный ущерб многим домам и оставил ряд районов без электроэнергии.
Газета The Washington Post сообщает, что погиб 26-летний мужчина, тело которого спасатели нашли возле его дома в районе Араби.
Еще несколько человек были госпитализированы с легкими травмами. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.
В настоящее время спасательные, пожарные и коммунальные службы Нового Орлеана продолжают поиск возможных пострадавших и разбирают завалы. Также ведутся аварийные работы на линиях электропередачи.