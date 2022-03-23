Новый Орлеан, США, 23 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и ещё несколько пострадали в результате разрушительного торнадо в Новом Орлеане, США, передаёт 23 марта Reuters.

NOAA Photo Library Торнадо

По сообщению властей штата Луизиана, торнадо, обрушившийся на город накануне, нанёс значительный ущерб многим домам и оставил ряд районов без электроэнергии.

Газета The Washington Post сообщает, что погиб 26-летний мужчина, тело которого спасатели нашли возле его дома в районе Араби.

Еще несколько человек были госпитализированы с легкими травмами. Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется.

В настоящее время спасательные, пожарные и коммунальные службы Нового Орлеана продолжают поиск возможных пострадавших и разбирают завалы. Также ведутся аварийные работы на линиях электропередачи.