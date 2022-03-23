Бухарест, , 18:22 — REGNUM Парламент Румынии одобрил выделение бюджетных средств на ремонт и полное возобновление работы ряда заброшенных гидроэлектростанций страны. Об этом 23 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

ГЭС «Железные ворота» на Дунае. Румыния drvcedrvce

Согласно официальной информации, новый проект предусматривает возрождение мощностей Растолицы, Валя-Жиулуй, Бумбешть и Думитра — крупнейших ГЭС, «законсервированных» в начале 2000-х годов. Как ожидается, на реализацию программы будет потрачено до $500 млн.

Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о намерении осуществления собственной энергетической политики в рамках Европейского союза.

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