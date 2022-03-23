Бухарест, 23 марта 2022, 18:22 — REGNUM Парламент Румынии одобрил выделение бюджетных средств на ремонт и полное возобновление работы ряда заброшенных гидроэлектростанций страны. Об этом 23 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Согласно официальной информации, новый проект предусматривает возрождение мощностей Растолицы, Валя-Жиулуй, Бумбешть и Думитра — крупнейших ГЭС, «законсервированных» в начале 2000-х годов. Как ожидается, на реализацию программы будет потрачено до $500 млн.
Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о намерении осуществления собственной энергетической политики в рамках Европейского союза.
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