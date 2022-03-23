Бухарест, 23 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Парламент Румынии одобрил выделение бюджетных средств на ремонт и полное возобновление работы ряда заброшенных гидроэлектростанций страны. Об этом 23 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

drvcedrvce ГЭС «Железные ворота» на Дунае. Румыния

Согласно официальной информации, новый проект предусматривает возрождение мощностей Растолицы, Валя-Жиулуй, Бумбешть и Думитра — крупнейших ГЭС, «законсервированных» в начале 2000-х годов. Как ожидается, на реализацию программы будет потрачено до $500 млн.

Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о намерении осуществления собственной энергетической политики в рамках Европейского союза.