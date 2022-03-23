Кострома, , 18:29 — REGNUM В Костромской области бесплатную землю под огороды в 2022 году смогут получить более 600 человек. Об этом сообщает администрация региона.

Картофель Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, раздача бесплатной земли в рамках экономической поддержки населения в период пандемии началась в 2020 году. В районах сформировали перечень из 600 участков. Однако на обработку земли согласились лишь 140 семей. В 2021 году ситуация улучшилась — из 529 наделов востребованными оказались 411.

Список земельных участков на 2022 год ещё формируется. Планируется, что их площадь составит более 2,6 тысячи гектаров. Принимать заявки на новый сезон муниципалитеты начнут в середине апреля. Получить землю могут все желающие, независимо от материального благосостояния. Для этого гражданам необходимо обратиться в администрации районов. Есть только одно исключение — выращивать овощи на них можно только для собственного пользования.

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