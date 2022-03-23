Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Для беженцев из ЛНР, ДНР и Украины собрали 11,6 тонн гуманитарной помощи в отделении «Красного Креста» в Санкт-Петербурге. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Красный Крест ИА REGNUM

Кампания по сбору помощи началась в «Красном Кресте» 24 февраля. В сборе груза приняли участие более тысячи петербуржцев. Они приносили в пункты сбора продукты длительного хранения, детские и взрослые вещи, средства личной гигиены и другие.

В приёме средств помогают 179 волонтёров «Красного Креста». Ежедневно организация принимает новые заявки от тех, кто желает помочь. Среди задач волонтёров — приём, учёт, сортировка, упаковка и погрузка грузов.

Кроме того, на базе «Красного Креста» работают горячие линии, которые могут оказать юридическую и психологическую помощь. По первому номеру можно получить ответы по вопросам пребывания на территории РФ, по поиску потерянных людей. По второму — получить подробности по сбору гумпомощи.

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