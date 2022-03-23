Старый Оскол, Белгородская область, 23 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Три человека скончались от отравления угарным газом в Старом Осколе Белгородской области, сообщил 23 марта в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

ИА REGNUM Газ

ЧП произошло в многоквартирном доме. На месте работают правоохранительные и экстренные службы.

«Срочное поручение моему заместителю Константину Полежаеву поднять все газовые службы, УК, МинЖКХ области и провести соответствующие проверки придомового оборудования», — поручил глава региона.

Остальные жители многоэтажки в безопасности, уточнил губернатор.