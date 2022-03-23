Белгород, 23 марта, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории двух сёл в Белгородском районе Белгородской области после обстрела со стороны Украины. Об этом 23 марта в телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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»Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона сообщили о разрыве снаряда, прилетевшего со стороны Украины, на территории белгородского села. Известно о том, что есть пострадавшие. Остальные подробности уточняются.