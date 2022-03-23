Русе, Болгария, 23 марта, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В ходе масштабной спецоперации болгарской полиции и подразделений Интерпола в районе Русе на севере Болгарии по подозрению в торговле наркотическими средствами задержаны более 20 человек. Об этом 23 марта сообщает БТВ.

Knb.gov.kz Задержание наркоторговцев

По предварительным данным, операция осуществлялась в рамках соответствующего международного ордера. Согласно некоторой информации, часть задержанных лиц является гражданами Польши и Румынии. Других деталей не сообщается.

Если вина указанных лиц будет доказана в одной из судебных инстанций ЕС, каждому из них грозит до семи лет тюремного заключения.