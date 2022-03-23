Женева, Швейцария, , 18:05 — REGNUM Безопасность химических и атомных объектов, расположенных на территории Украины, вызывает обеспокоенность, заявил 23 марта на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Он призвал «все стороны» свести к минимуму «риск ядерной или химической аварии».

«Мы обеспокоены по поводу надежности и безопасности атомных и химических объектов. Мы работаем с МАГАТЭ и продолжаем призывать все стороны минимизировать риск атомной или химической аварии, которая может иметь катастрофические последствия для здоровья людей», — заявил Гебрейесус.

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