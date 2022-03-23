Москва, , 18:01 — REGNUM Совфед одобрил закон, направленный на налоговую поддержку физлиц на фоне санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Совет Федерации

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Освобождены от уплаты НДФЛ доходы физлиц в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами, а также доходы в виде ценных бумаг (долей участия в уставном капитале) российских организаций и государственных ценных бумаг, полученных в 2022 году от иностранной организации, при выполнении установленных условий.

Кроме того, поправками освобождаются от НДФЛ подарки и выплаты ветеранам и приравненным к ним лицам, независимо от суммы выплаты.

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