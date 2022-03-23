Ярославль, , 18:00 — REGNUM В Ярославской области представлен новый маршрут для автопутешественников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент туризма.

Автодом

Новый маршрут разработан «Лигой караваннеров» и предназначен для тех, кто путешествует по стране в домах на колесах. Его протяженность — 5 дней, автопутешественникам предстоит преодолеть 450 километров и посетить 11 локаций, включая города Ярославль, Мышкин и Тутаев, села Вятское и Малые Соли.

«Автотуризм давно популярен в Европе, а в последние годы мы видим рост интереса к путешествиям на автодомах и в России. Взаимодействие с порталом RV Land позволит нам раскрыть туристический потенциал нашего региона для автопутешественников, число которых год от года, я уверена, будет стремительно расти», — подчеркнула директор департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль.

Также автотуристов ждет посещение музея-усадьбы Николая Некрасова «Карабиха» и замка Понизовкина. Авторы нового маршрута по Ярославской области отмечают, что «ни одна территория России не может похвастаться таким количеством старинных, запоминающихся и живых городов, каждый из которых обладает уникальным характером и имеет свой неповторимый образ».