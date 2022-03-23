Санкт-Петербург, , 18:07 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил бойцов Росгвардии, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине и проходящих лечение в госпитале в поселке Лебяжье.

Александр Дрозденко и Павел Дашков общаются с ранеными Https://t.me/drozdenko_au_lo

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«Вместе с командующим Северо-Западным округом войск Росгвардии Павлом Дашковым поблагодарил ребят за службу, пожелал здоровья и скорейшего возвращения к семьям, поздравил с наступающим праздником — Днём войск национальной гвардии России», — сообщил Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, генерал-полковник Дашков заслушал доклады врачебного состава о ходе лечения бойцов, проверил условия размещения раненых и оснащенность госпиталя.

«Все пациенты находятся в стабильном состоянии, в нашем госпитале они получают необходимую медицинскую помощь с использованием высокотехнологичного оборудования. В настоящее время военнослужащие выздоравливают», — доложил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Шилин.

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