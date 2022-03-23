Тюмень, 23 марта, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Тюмени приостановили деятельность 17 иностранных организаций. Они не расторгали договоры аренды торговых объектов, не вывозили оборудования, не сокращали персонал, сообщил директор регионального департамента труда и занятости Александр Сидоров во время экспертной встречи «Ситуация на рынке труда Тюменской области в условиях введения санкций» 23 марта.

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Приостановили деятельность магазины одежды, обуви, косметики и общественного питания. В них насчитывался персонал численностью 265 человек, по 63 в центр занятости поданы уведомления о вынужденном простое.

«За ними сохраняется две трети среднего заработка. По остальным компании готовятся подавать подобные уведомления либо отправили работников в оплачиваемые отпуска», — пояснил Александр Сидоров.

Он также отметил, что ситуация на рынке труда в Тюменской области остаётся стабильной. С начала 2022 года по сокращению или ликвидации предприятия в регионе уволили 154 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области уровень регистрируемой безработицы в марте 2022 года составляет 0,6%. Год назад это значение было больше — 2,3%.В областном банке вакансий более 24,5 тыс. предложений. И на одного безработного приходится четыре вакансии.