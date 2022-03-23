Москва, , 17:56 — REGNUM Верховный суд, МВД и Минюст поддержали проект поправок, ужесточающих наказание за опасное вождение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Стоп

Поправки устанавливают повышенный административный штраф за повторное управление автомобилем без прав, уголовную ответственность — за вождение без прав в третий раз в случае, если лицо село за руль в состоянии опьянения, выехало на встречную полосу или превысило скорость.

Предполагается также конфискация транспортного средства по решению суда у лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, значительное превышение скорости или лиц, которые ранее неоднократно привлекались за вождение без прав — то есть у тех лиц, которые, учитывая уже совершенные преступления, снова садясь за руль фактически превращают ТС в орудие преступления.

Завтра, 24 марта, поправки обсудит рабочая группа, на заседание приглашены представители МВД, Минюста, Генпрокуратуры, ФССП, Роскомнадзора, Минцифры и других министерств и ведомств.

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