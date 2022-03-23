Пенза, , 18:01 — REGNUM На территории Пензенской области имеется 370 объектов культурного наследия, из них 47 федерального значения и 321 регионального значения, два объекта местного значения. Достаточно развита индустрия гостеприимства, информирует региональное правительство.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

К встрече туристов готовы восемь усадебных комплексов, три из них федерального значения: «Усадьба Тарханы», «Усадьба Надеждино (Куракина)» и «Усадьба Голицыных».

Туристической деятельностью в регионе имеют право заниматься 134 турфирмы, пять из них — по внутреннему туризму.

Большой интерес у туристов в последнее время вызывают событийные мероприятия, в числе которых Всероссийский Лермонтовский праздник поэзии, джазовый фестиваль, исторический фестиваль «Золотарёвское городище — перекрёсток цивилизаций», единственный в Европе симпозиум по художественному стеклу в Никольске, Купринский литературный праздник, ежегодная Тихвинская ярмарка, Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов «Пенза — сердце мастерства», международный скульптурный и живописный симпозиум на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» и скульптурного парка «Легенда».

Также в Пензенской области созданы единственные в своем роде музеи, известные за пределами страны. Так, в 1789 году в городе Никольске был создан музей хрусталя и художественного стекла. Единственными в мире являются музей одной картины и музей историка В.О. Ключевского. Жемчужиной отечественной культуры является государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», входящий в состав особо ценных объектов культурного наследия народов России.

В состав наследия региона входят уникальные мемориальные объекты, связанные с историческими событиями и жизнью выдающихся людей.

Для гостей в Пензенской области работают 126 гостиниц, услуги отдыха предлагают 33 турбазы и 10 санаториев, в которых для внутреннего потребления и лечебных ванн применяют хлоридно-натриевые слабощелочные минеральные воды.

ИА REGNUM напоминает, летом 2021 года в Пензенской области для жителей и гостей предложили новый туристический маршрут, объединивший посещение ведущих литературных музеев и отдых на турбазе.

Читайте также: В Пензенской области появился новый туристический маршрут