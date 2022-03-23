Иваново, , 17:48 — REGNUM Трое военнослужащих из Ивановской области погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе правительства региона. Во время исполнения воинского долга проявили высочайшие мужество и героизм.

Трое ивановских военнослужащих погибли в ходе спецоперации Пресс-служба правительства Ивановской области

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Командир боевой машины разведывательного взвода Дмитрий Дмитриевич Захаров, старший оператор роты беспилотных летательных аппаратов Алексей Николаевич Дмитричев, командир машины роты радиационной, химической и биологической защиты Максим Фаритович Мустафин проходили военную службу по контракту на территории Ивановского гарнизона.

«Ивановские военнослужащие с честью исполнили свой долг и за проявленные смелость, решительность, самоотверженность и отвагу представлены к награждению орденами Мужества посмертно», — говорится в соболезновании губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Глава региона поручил оказать необходимую помощь семьям погибших военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия ведёт специальную военную операцию по защите Донбасса и по демилитаризации и денацификации Украины.