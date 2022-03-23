Вашингтон, 23 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Тренер олимпийской сборной США по сноуборду Питер Фоули, которого во время Зимних Олимпийских игр в Пекине обвинили в сексуальных домогательствах, попал под более широкое официальное расследование в связи с новыми обвинениями, сообщает 23 марта The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Сотрудница ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Линдси Сайн Никола рассказала изданию о сексуальном насилии со стороны Фоули и на минувшей неделе обратилась в центр безопасного спорта США.

Никола стала одной из как минимум четырех женщин, обвинивших Фоули. При этом одна олимпийская медалистка, пожелавшая не разглашать свое имя, рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны Фоули в 19 лет во время сборов в спортивном лагере.

Сообщается, что на фоне этих обвинений в минувшие выходные Фоули сложил с себя обязанности тренера.