Ловеч, Болгария, 23 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В районе города Ловеч на севере Болгарии задержана группа нелегальных иммигрантов из 11 человек, ранее незаконно пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 23 марта сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, указанные лица двигались пешком в направлении болгарской столицы. Предполагается, что указанные граждане пытались добраться до Австрии и Германии.

В ходе предварительной проверки болгарские полицейские определили, что нелегалы являются гражданами Афганистана. При этом документов у иммигрантов не оказалось.

Ведется следствие. Задержанные граждане размещены в центре временного пребывания беженцев в Ловече.