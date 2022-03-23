Вашингтон, 23 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Американский политик Иванка Трамп отправила один миллион порций еды жителям Украины и украинским беженцам на польско-украинской границе, сообщает 23 марта Reuters.

Michael Vadon Иванка Трамп

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Как сообщил источник, старшая дочь экс-президента США Дональда Трампа лично пожертвовала сотни тысяч долларов на закупку 71 849 кг продовольствия для беженцев.

Сообщается, что пожертвование было сделано с помощью нескольких некоммерческих организаций, включая CityServe, City of Destiny и Mercy Chefs, которые помогли упаковать продукты питания, пригодные для употребления в пищу. В основном порции состояли из овсянки и гуляша.