Минск, 23 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Белоруссия на срок до 15 апреля текущего года разрешила безвизовый въезд беженцам с Украины, в том числе иностранным гражданам, покидающим зону боевых действий, сообщил 23 марта пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом. Поэтому в связи со сложившейся ситуацией руководством страны в порядке исключения принято решение о разрешении безвизового въезда на территорию Республики Беларусь с Украины, пребывание и последующий выезд из Республики Беларусь до 15 апреля 2022 года включительно украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий», — пояснил Глаз на официальном сайте ведомства.

По его словам, это решение «позволит многим воссоединиться со своими родственниками как в Беларуси, так и за ее пределами».