Белгородский район, Белгородская область, , 17:52 — REGNUM Снаряд со стороны Украины прилетел на территорию Белгородской области 23 марта, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным главы региона, снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь.

«Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух сёлах», — заявил губернатор

Подробности о состоянии здоровья пострадавших власти сообщат чуть позже.