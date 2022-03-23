Белгородский район, Белгородская область, 23 марта 2022, 17:52 — REGNUM Снаряд со стороны Украины прилетел на территорию Белгородской области 23 марта, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
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По данным главы региона, снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь.
Подробности о состоянии здоровья пострадавших власти сообщат чуть позже.