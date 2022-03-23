Белгородский район, Белгородская область, 23 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Снаряд со стороны Украины прилетел на территорию Белгородской области 23 марта, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

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По данным главы региона, снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь.

«Для безопасности жителей Журавлёвки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух сёлах», — заявил губернатор

Подробности о состоянии здоровья пострадавших власти сообщат чуть позже.