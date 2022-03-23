Вашингтон, 23 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Над экс-государственным секретарем США Хиллари Клинтон посмеялись пользователи Twitter после того, как она попросила своих подписчиков посоветовать фильмы для нее и ее мужа Билла Клинтона, которые можно посмотреть во время карантина, сообщает 23 марта Fox News.

Doc Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон получила положительный результат теста на COVID-19, но сообщила, что чувствует себя хорошо и испытывает легкие симптомы простуды. Результат теста её супруга оказался отрицательным, но он все равно пройдет с ней карантин.

Хуанита Бродрик, в свое время публично обвинившая Билла Клинтона в изнасиловании, посоветовала экс-первой леди вместо фильма подарить мужу книгу, где пострадавшая женщина расписывает детали предполагаемого инцидента.

Многие интернет-пользователи также предложили Клинтонам посмотреть фильм 1998 года «Основные цвета» с Джоном Траволтой в главной роли. Фильм основан на предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году и рассказывает о харизматичном политике и его очень амбициозной жене.

Другие рекомендовали документальный фильм «Заговор против президента», повествующий о заговоре против экс-президента США Дональда Трампа, которому Хиллари проиграла на президентских выборах в 2016 году.