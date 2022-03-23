Челябинск, , 17:39 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер отреагировал на массовое ДТП в Златоусте, в результате которого столкнулось более 15 машин. Своё отношение этому он выразил на совещании с главами муниципалитетов.

«Расслабились. Коллеги, в Златоусте подрядчики, муниципалитет, очевидно, расслабились», — сказал глава региона.

Также он напомнил о том, что погода на Урале переменчива. «Конечно, нужна мгновенная реакция, никуда не годится, просто позорище! Миндор, завершите работу, доложите», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 21 марта. Тогда на регион обрушился сильный снегопад.

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