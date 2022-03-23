Сыктывкар, , 17:38 — REGNUM Минстрой Коми пересчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья, которая применяется для определения социальной выплаты на строительство индивидуального дома, сообщает БНК.

Жилой дом Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

В первом квартале 2022 года размер стоимости снизился на 0,8%. Среди муниципальных образований самая высокая средняя рыночная стоимость определена в Воркуте, где на один квадратный метр общей площади будет выделяться 36 тысяч 199 рублей — на 276 рублей меньше, чем было в четвертом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года власти Коми приняли решение увеличить соцвыплату на строительство частных домов за счет пересмотра стоимости квадратного метра жилья.