Сыктывкар, 23 марта 2022, 17:38 — REGNUM Минстрой Коми пересчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья, которая применяется для определения социальной выплаты на строительство индивидуального дома, сообщает БНК.

Жилой дом
Жилой дом
Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

В первом квартале 2022 года размер стоимости снизился на 0,8%. Среди муниципальных образований самая высокая средняя рыночная стоимость определена в Воркуте, где на один квадратный метр общей площади будет выделяться 36 тысяч 199 рублей — на 276 рублей меньше, чем было в четвертом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года власти Коми приняли решение увеличить соцвыплату на строительство частных домов за счет пересмотра стоимости квадратного метра жилья.