Брянск, , 17:37 — REGNUM Шесть руководителей коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей полтора года поставляли в образовательные и медицинские учреждения поддельные молочные продукты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Сыр Pixabay.com

По данным следствия, злоумышленники под видом сливочного масла и сыра, соответствующих требованиям ГОСТ, направляли в учреждения растительные аналоги и белково-жировой продукт. Подозреваемых задержали оперативники полиции и регионального УФСБ. Во время обысков изъята подготовленная к поставке партия продукции, а также поддельные этикетки, приспособления для перемаркировки товаров, документация и деньги.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 5,8 млн рублей.