Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Жители России забронировали на май наибольшее количество мест размещения в Санкт-Петербурге, по сравнению с другими туристическими регионами РФ. Об этом 23 марта сообщили в сервисе Tvil.ru.

Турист на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

По числу бронирований Петербург обогнал такие популярные направления, как Сочи, Москва, Калининград, Севастополь и другие. По длительности пребывания город на Неве занимает вторую позицию (средняя продолжительность брони — семь ночей), уступив только Севастополю (девять ночей). В Петербурге туристы готовы проводить в среднем неделю, в то время как в столице России — лишь 5,5 дней.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых продолжительностью в среднем от двух до девяти ночей. Одна ночь обходится постояльцам от двух до четырёх тысяч рублей. Чаще всего жители России останавливаются в отелях (57%), на втором месте съёмные квартиры (36,5%).

Напомним, Петербург стал пятым по популярности среди регионов, участвующих в программе туристический кэшбэка.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург стал пятым среди туристических регионов по популярности кэшбека