Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Жители России забронировали на май наибольшее количество мест размещения в Санкт-Петербурге, по сравнению с другими туристическими регионами РФ. Об этом 23 марта сообщили в сервисе Tvil.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист на Дворцовой площади

По числу бронирований Петербург обогнал такие популярные направления, как Сочи, Москва, Калининград, Севастополь и другие. По длительности пребывания город на Неве занимает вторую позицию (средняя продолжительность брони — семь ночей), уступив только Севастополю (девять ночей). В Петербурге туристы готовы проводить в среднем неделю, в то время как в столице России — лишь 5,5 дней.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых продолжительностью в среднем от двух до девяти ночей. Одна ночь обходится постояльцам от двух до четырёх тысяч рублей. Чаще всего жители России останавливаются в отелях (57%), на втором месте съёмные квартиры (36,5%).

Напомним, Петербург стал пятым по популярности среди регионов, участвующих в программе туристический кэшбэка.