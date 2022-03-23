Орел, 23 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Орле 20-летняя женщина осуждена на реальный срок за издевательства над собственным грудным ребёнком. Решение 23 марта вынес Заводской районный суд Орла, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Как установлено судом и следствием, 7 августа 2021 года женщина с силой прижала к себе своего месячного ребёнка, надавила ему руками в область спины и правого бока, «причинив, тем самым, младенцу физическую боль и психические страдания». Неделю спустя женщина с силой несколько раз ударила плачущего младенца рукой по голове, телу, конечностям. Малыш получил тяжёлые травмы.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор районного суда не вступил в законную силу.