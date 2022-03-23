Скопин, Рязанская область, 23 марта 2022, 17:24 — REGNUM Производственная площадка по выпуску ударных музыкальных инструментов открылась 23 марта в Скопине Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Фабрика стала филиалом московской компании, основанной в 1981 году. Новое производство в Рязанской области открыто с целью импортозамещения.
Покупателями продукции компании являются более тысячи учебных заведений, около сотни музыкальных коллективов, среди которых Московская, Нижегородская, Ростовская консерватория, Большой и Мариинский театры.