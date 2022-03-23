Скопин, Рязанская область, , 17:24 — REGNUM Производственная площадка по выпуску ударных музыкальных инструментов открылась 23 марта в Скопине Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Барабаны Дарья Драй © ИА REGNUM

Фабрика стала филиалом московской компании, основанной в 1981 году. Новое производство в Рязанской области открыто с целью импортозамещения.

«Нам играет на руку сегодняшняя ситуация. Хотя и при наличии импорта наше предприятие было вне конкуренции: мы делаем дешевле, чем Китай, но на уровне Европы. Самое главное сейчас в том, что мы не стали поднимать цены, ведь основная задача — чтобы наша продукция, рассчитанная, прежде всего, на юных музыкантов, всегда была доступной для детей», — сказал на открытии филиала руководитель ООО «Форте» Алексей Рахманов.

Покупателями продукции компании являются более тысячи учебных заведений, около сотни музыкальных коллективов, среди которых Московская, Нижегородская, Ростовская консерватория, Большой и Мариинский театры.