Ярославль, 23 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Ярославле на установку и ремонт дорожных ограждений на Московском проспекте планируется потратить 44,8 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

Yarnews.net Московский проспект в Ярославле

Документация электронного аукциона по огораживанию Московского проспекта опубликована 22 марта, победителя должны назвать 4 апреля. Максимально возможная цена контракта по установке дорожных ограждений составляет 44 миллиона 829 тысяч рублей. Установка барьерного ограждения запланировано на участке Московского проспекта от Богоявленской площади до перекрестка с улицей Калинина. Также на отдельных отрезках пройдет установка и ремонт удерживающих и ограничивающих пешеходных ограждений.

Финансирование новой ограды идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что установка оцинкованного дорожного ограждения начнется с момента заключения контракта и продлится 40 дней. Изначально, о барьерном ограждении на Московском проспекте говорили как о этапе подготовки к чемпионату мира по волейболу. Но первенство в России отменили, а оцинкованные барьеры почти за 45 миллионов все равно решено поставить. И это несмотря на то, что в городе куда больше проблем с ямами, чем с ограждением.