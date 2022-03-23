В Ярославле на огораживание Московского проспекта потратят 44 млн
Ярославль, 23 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. В Ярославле на установку и ремонт дорожных ограждений на Московском проспекте планируется потратить 44,8 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.
Документация электронного аукциона по огораживанию Московского проспекта опубликована 22 марта, победителя должны назвать 4 апреля. Максимально возможная цена контракта по установке дорожных ограждений составляет 44 миллиона 829 тысяч рублей. Установка барьерного ограждения запланировано на участке Московского проспекта от Богоявленской площади до перекрестка с улицей Калинина. Также на отдельных отрезках пройдет установка и ремонт удерживающих и ограничивающих пешеходных ограждений.
Финансирование новой ограды идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Предполагается, что установка оцинкованного дорожного ограждения начнется с момента заключения контракта и продлится 40 дней. Изначально, о барьерном ограждении на Московском проспекте говорили как о этапе подготовки к чемпионату мира по волейболу. Но первенство в России отменили, а оцинкованные барьеры почти за 45 миллионов все равно решено поставить. И это несмотря на то, что в городе куда больше проблем с ямами, чем с ограждением.