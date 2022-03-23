Вильнюс, 23 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. С началом российской военной операции на Украине, жители Литвы начали массово скупать золото. Появляющиеся в продаже золотые изделия и слитки скупают в течение нескольких часов, а из-за повышенного спроса на золото в других странах, появились сбои в поставках.

Pixabay.com Слитки золота

По словам Жильвинаса Лешкявичюса, главы одной из инвестиционных компаний, торгующей золотом, в Литве началась настоящая «золотая лихорадка», продажи выросли в шесть раз. «В этом году мы продаем больше 100 кг золота и 600 кг серебря в месяц … Есть такой бум, золото мы продаем еще до того, как его привозят в Литву. Люди бронируют заранее, только бы получить», — передаёт его слова издание «Дельфи».

Как пояснил менеджер, слиток золота весом 100 грамм сейчас стоит 5826 евро, — это самая желанная инвестиция.

«Интерес к золоту — как к монетам, так и к слиткам, вырос. Это особенно почувствовали в первые недели марта, когда люди стали активно интересоваться ситуацией. Все, что было на складах, быстро продали … Серьезные проблемы с логистикой, срок выполнения заказов вырос с 1 до 3 недель, спрос вырос не только в Литве, но и во всей Европе», — говорит представитель Литовского монетного двора Линас Вейкалас.

В то же время, экономисты предупреждают, что инвестиции в золото — не самый лучший способ защитить свои сбережения, и, тем более, не способ разбогатеть. Они называют золото «валютой страха». Они напоминают, что интерес к золоту отмечался ранее в начале пандемии коронавируса.

«Если те, кто покупает золото, думают, что сейчас хорошее время для покупки, что золото подорожает из-за военного конфликта, инфляции, то могут просчитаться. Нет никаких гарантий, что золото подорожает … Те, кто сейчас покупает, могут покупать только для того, чтобы чувствовали себя спокойнее, чтобы им лучше спалось», — сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис. По его словам, цена на золото подвержена сильным колебаниям в зависимости от тех или иных политических событий и заявлений.