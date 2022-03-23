Вологда, 23 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Четверть жителей Вологодской области не доживает до 60 лет, чаще всего в регионе умирают от болезней системы кровообращения, сообщает NewsVo со ссылкой на доклад ученых регионального научный центр РАН.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилые люди в защитных масках

По данным ученых, болезни системы кровообращения лидируют в списке основных причин смертности населения с 2000 года. На втором месте — новообразования, на третьем — внешние причины.

В 2020 году на показатели смертности и продолжительности жизни повлияла пандемия коронавирусной инфекции. Доля умерших от инфекции, вызванной COVID-19, составила 4% в общем числе смертей, а ожидаемая продолжительность жизни по сравнению с 2019 годом сократилась на 1,1 года и составила 70,7 года.

«В смертность от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, вклад мужчин также выше (55% против 45 у женщин). В свою очередь женское население по сравнению с мужским вносит несколько больший вклад лишь в смертность по классу болезни системы кровообращения», — пишет издание.

Основная масса смертей в Вологодской области, как и по стране в целом, приходится на возрастную группу 60 лет и старше. Тем не менее, в 2020 году почти каждый четвертый умерший не доживал до возраста 60 лет (23%), а 8% — до возраста 45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России впервые с 2003 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Это произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции.