Кострома, 23 марта, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Общество с ограниченной ответственностью «Касса взаимопомощи» из Архангельской области предложило построить крематорий в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Jambonewspot.com Крематорий

Как рассказывал ранее заместитель главы администрации города Анатолий Кошкин, потребность областного центра в захоронениях составляет порядка 3 тысяч мест в год. Кладбища вблизи Костромы переполнены, запаса хватит в лучшем случае до конца 2022 года. Строительство крематория в такой ситуации могло бы снять часть проблем.

В ответ на предложение администрация региона направила обществу список свободных земельных участков, прилегающих к Костроме. Подробного инвестиционного предложения со стороны «Кассы взаимопомощи» пока не поступило.

Также администрация города занимается проработкой соглашения о строительстве нового кладбища у деревни Будихино в Костромском районе с частным инвестором. Оно рассчитано на 24,7 тысячи мест. Компания ООО «ЕСМ Ритуал» намерена вложить в проект 71 млн рублей. Возвращать инвестиции частники надеются исключительно за счёт оказания ритуальных услуг населению. Будут ли реализованы эти планы — покажет время. Последняя информация об одобрении идеи региональным Советом по привлечению инвестиций прозвучала 2 декабря 2021 года.