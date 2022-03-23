Москва, , 17:10 — REGNUM Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс оставил свою должность добровольно, сообщил 23 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, скандально известный деятель уволился по собственному желанию.

По поводу отъезда Чубайса из России Дмитрий Песков ничего уточнять не стал, пояснив, что это личное дело Чубайса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ со ссылкой на источники заявляли, что Чубайс уехал из России, а также ушел с поста спецпредставителя президента.

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