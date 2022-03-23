Волоконовский район, Белгородская область, 23 марта, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Главой администрации Волоконовского района Белгородской области вновь избран Сергей Бикетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе правительства региона.

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На конкурс было подано три заявки. На заседании муниципального совета депутаты единогласно приняли решение о назначении на должность главы администрации района нынешнего руководителя Сергея Бикетова.

Чиновник занимает этот пост с 2012 года.