Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM Санкт-Петербург занял пятую позицию среди регионов, пользующихся популярностью у туристов по программе кэшбэка по карте «Мир». Об этом свидетельствуют данные пресс-службы туроператора «Интурист».

Туристка с картой Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает ТАСС, впереди Петербурга по рейтингу кэшбека оказались Краснодарский край, Минеральные Воды, Крым и Подмосковье. Рейтинг сформирован на основе результатов работы различных туроператоров. Большая часть туристов приобретает туры на май и июнь. При этом экскурсионные туры бронируются на весну, а на море туристы планируют отправиться летом.

Напомним, что туристический кэшбэк для путешествий по России подразумевает возвращение 20% от стоимости тура, оплаченного единовременно с помощью карты «Мир». Максимальный размер кэшбэка, который может вернуться на карту, составляет 20 тыс. рублей.

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