Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Санкт-Петербург занял пятую позицию среди регионов, пользующихся популярностью у туристов по программе кешбэка по карте «Мир». Об этом свидетельствуют данные пресс-службы туроператора «Интурист».

Дарья Драй ИА REGNUM Туристка с картой Петербурга

Как отмечает ТАСС, впереди Петербурга по рейтингу кешбэка оказались Краснодарский край, Минеральные Воды, Крым и Подмосковье. Рейтинг сформирован на основе результатов работы различных туроператоров. Большая часть туристов приобретает туры на май и июнь. При этом экскурсионные туры бронируются на весну, а на море туристы планируют отправиться летом.

Напомним, что туристический кешбэк для путешествий по России подразумевает возвращение 20% от стоимости тура, оплаченного единовременно с помощью карты «Мир». Максимальный размер кешбэка, который может вернуться на карту, составляет 20 тыс. рублей.