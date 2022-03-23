Москва, , 17:05 — REGNUM Переговоры, которые продолжает вести Россия с Украиной на фоне спецоперации ВС РФ по демилитаризации украинской территории, обсудили по телефону 23 марта российский президент Владимир Путин и германский федеральный канцлер Олаф Шольц, сообщили в пресс-службе Кремля.

Телефонный разговор Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Отмечается, что, обсуждая этот вопрос, Путин изложил Шольцу «ряд соображений в контексте принципиальных позиций Российской Федерации на этих переговорах».

Напомним, накануне, 22 марта, теме российско-украинских переговоров был посвящён телефонный разговор между Кремлём и Елисейским дворцом. Переговоры представителей России и Украины сейчас проходят в видеоформате.

Читайте ранее в этом сюжете: Шольц указал, кто может идти на «компромисс ради украинцев»