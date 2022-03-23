Пекин, 23 марта, 2022, 17:02 — ИА Регнум. «Черный ящик», обнаруженный на месте катастрофы авиалайнера Boeing 737 в Китае, является бортовым речевым самописцем, сообщает 23 марта Центральное телевидение Китая.

Utmagazine.ru Боинг 737

Напомним, «черный ящик» разбившегося Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines был найден днём 23 марта.

«Одно из записывающих устройств, найденных сегодня днем, первоначально признано бортовым речевым самописцем», — сообщает телеканал.

Найденный аппарат был отправлен в Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. На его борту находились 132 человека, включая девятерых членов экипажа. Причины катастрофы пока не выяснены.