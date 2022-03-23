Тюмень, , 16:59 — REGNUM В Тюмени 23 марта прошла церемония прощания с павшим смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине старшим лейтенантом Иваном Кузьминым. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Вечная память Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию — защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами», — заявил глава региона Александр Моор.

Командиру инженерно-сапёрного взвода Ивану Кузьмину было 35 лет, сообщает портал 72.ru. У него остались жена и маленькая дочь.

Как ранее сообщало РЕ, ранее в тюменской области проводили в последний путь воинов Сагындыка Кудайбергенова, Алексея Глущака и Антона Лукошкова.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один тюменец представлен к ордену Мужества посмертно