В Тюмени простились с героически погибшим на Украине офицером
Тюмень, 23 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Тюмени 23 марта прошла церемония прощания с павшим смертью храбрых при проведении спецоперации на Украине старшим лейтенантом Иваном Кузьминым. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
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"Вместе со своими боевыми товарищами Иван Кузьмин выполнял святую миссию — защищал безопасность нашей Родины, спасал мирных жителей Донбасса от неонацистской агрессии, служил делу мира и справедливости. Светлая память о павшем герое-земляке навсегда останется с нами», — заявил глава региона Александр Моор.
Командиру инженерно-сапёрного взвода Ивану Кузьмину было 35 лет, сообщает портал 72.ru. У него остались жена и маленькая дочь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в тюменской области проводили в последний путь воинов Сагындыка Кудайбергенова, Алексея Глущака и Антона Лукошкова.