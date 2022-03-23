Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Вашингтон вскоре объявит о новых санкциях в отношении порядка 300 депутатов Государственной думы России, сообщает 23 марта The Wall Street Journal.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации источников издания, президент США Джо Байден объявит о новом списке санкций, который были согласованы с Евросоюзом и группой G7. Публичное заявление может быть сделано 24 марта.

Напомним, Джо Байден отправляется в Европу, где 24 марта примет участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе и во встрече стран «Большой семёрки», а затем присоединится к саммиту Евросоюза.