Брюссель, 23 марта 2022, 16:56 — REGNUM Инициатива отправить на Украину в помощь ВСУ натовские миротворческие силы не принимается руководством альянса. Об этом 23 марта сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
(сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

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Сил НАТО на Украине не будет, отмечает генсек альянса. По его словам, НАТО планирует оказать Украине дополнительную помощь, в том числе в области кибербезопасности.

Также планируется поставить на Украину оборудование, чтобы помочь стране «защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угрозы». Это — вопросы готовящегося саммита НАТО завтра, 24 марта. Членства Украины в НАТО в повестке нет.

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Напомним, польские власти предложили развернуть на Украине, где ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации, «миротворческую миссию» НАТО.

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