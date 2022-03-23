Вашингтон, 23 марта, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает «реальной угрозой» возможное применение Россией химического оружия. Об этом он заявил журналистам перед вылетом в Европу для участия в саммите НАТО, сообщает 23 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Ожидается, что во время визита в Брюссель глава Белого дома встретится с лидерами НАТО и стран Евросоюза. Помимо этого он посетит Варшаву, где проконсультируется с президентом Польши Анджеем Дудой.