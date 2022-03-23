Москва, 23 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Несмотря на все попытки Китая и России отказаться от доллара, говорить о смене парадигмы пока не приходится. Об этом 23 марта на своей странице в социальной сети написал профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Саудовская Аравия заявила о том, что планирует перейти на расчеты за нефть в юанях. Это заявление было сделано на фоне того, что совсем недавно мы увидели достаточно серьёзную заявку на дальнейшую дедолларизацию мира. Потому возникает законный вопрос: сколько еще доллару США жить? Ждать ли в дальнейшем полной и всеобъемлющей дедолларизации? По нашему осторожному мнению, правда кроется в том, что, несмотря на все попытки Китая и России отказаться от доллара, говорить о смене парадигмы пока не приходится», — считает Коган.

По его словам, использование юаня в международной торговле и в качестве резервного актива Центрального банка и вправду начало расти, однако процент все еще остается низким.

«А главное, пока юань не является на 100% свободно конвертируемой валютой, говорить о том, что он может вытеснять доллар отовсюду, рановато, — полагает профессор. — Таким образом, вердикт остается прежним: доллару опасность не угрожает. Как отмечается в статье Washington Post, во всем мире почти 3/5 частных банковских депозитов в иностранной валюте хранятся в долларах. Аналогичная доля корпоративных займов в иностранной валюте приходится на доллары. Ни один из показателей не демонстрирует явных признаков снижения. Международный валютный фонд также не считает неминуемым глобальный отказ от доллара, но прогнозирует, что страны по всему миру будут переосмыслять его долю в валютных резервах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик заявил, что не стоит преувеличивать значение того, что саудиты могут начать заключать контракты на поставку нефти Китаю в юанях.