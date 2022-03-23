Симферополь, , 16:50 — REGNUM Более 18 тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также граждан Украины приняла Республика Крым с 18 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое Александр Полегенько © ИА REGNUM

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На 23 марта в Крыму в шести развернутых пунктах временного размещения находится 281 человек, в том числе 90 детей. Больше всего переселенцев приняли в ПВР в Джанкое — его развернули на базе местной школы, там сейчас находится 167 человек.

Всего с 18 февраля с территории Донбасса и Украины через пункты пропуска в Крым въехали, по данным Пограничного управления ФСБ России, 18 089 человек, из них 2 445 ребенка. Из них 5 387 — граждане России. Один гражданин ЛДНР, 5 440 граждан Украины, 7 261 гражданин других стран.

Пункт пропуска «Джанкой» продолжает работу в усиленном режиме — по последним данным, там находится около 50 автомобилей. МЧС развернуло пункт обогрева. В штатном режиме работают пункты пропуска «Перекоп» и «Армянск».