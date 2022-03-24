24 марта 2022 | Время чтения 8 мин

На Балканах сербов рассматривают как «балканских русских». И пока во всём западном мире продолжается антироссийская истерика, на Балканах нагнетается антисербская истерика. Это на Балканах закономерность такая же, как в физике закономерна сила земного притяжения. Эту истерику уже в полной мере ощутили жители Республики Сербской.

Татьяна Стоянович, , 16:53 — REGNUM Обострение украинского кризиса создает реальную опасность возникновения нового конфликта на Балканах, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, пишут боснийские СМИ, подконтрольные центральным властям в Сараево. С другой стороны, член президиума БиГ от сербов Милорад Додик предупреждает, что бошняки используют кризис вокруг Украины для того, чтобы вызвать хаос в собственном государстве и «переделать БиГ по собственным лекалам, превратив в чисто мусульманскую страну».

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как эта агрессивная пропаганда может повлиять на статус и интересы Республики Сербской, ИА REGNUM рассказывают сербские и российские эксперты.

По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) Стевана Гайича, судьба сербского народа не только в Боснии и Герцеговине, но и на всей территории Балкан, которую он населяет, неразрывно связана с успехом российской специальной военной операции на Украине.

«Конечно, это касается и Республики Сербской. Сербская автономия давно уже находится под ударом центральных властей в Сараево, которые пытаются отнять у нее права, гарантированные Дейтонским мирным соглашением, подписанным в 1995 году», — отметил политолог.

Подписание Дейтонского соглашения NATO

При этом Гайич напомнил, что всего лишь через несколько дней после начала специальной операции на Украине, ссылаясь на необходимость усиления контингента международных миротворческих сил в Боснии и Герцеговине, НАТО стало наращивать свои вооруженную силы в БиГ, перебрасывая свою военную технику через города в Республике Сербской. По мнению эксперта, это очередная форма давления на сербские власти в Баня-Луке.

«Проблема в том, что боснийские хорваты, которые были союзниками бошняков в начале гражданского конфликта в БиГ в 1992 году, теперь на стороне сербов. Это проблема и для Хорватии, которая разделилась по этому вопросу и не знает, что с этим делать», — добавил эксперт.

По словам Гайича, проблема Республики Сербской в том, что она «не сможет существовать в унитарном государстве Босния и Герцеговина».

«Если боснийские мусульмане в 1992 году не хотели многонациональной Югославии, они теперь вряд ли могут заставить сербов жить в унитарной БиГ. Босния может быть мультиэтнической только в рамках более широкого сообщества, каким была Югославия. Но лидер бошняков Бакир Изетбегович хотел бы построить государство, в котором бошняки будут доминировать, а сербы и хорваты будут постепенно политически и во всяком другом смысле отброшены на второй план», — рассказал Гайич.

Бакир Изетбегович Khamenei.ir

Поэтому, считает политолог, вопрос существования Республики Сербской всё время сохраняет актуальность, но в настоящих условиях нужно действовать мудро, так как сербы на Балканах находятся под сильным ударом.

«Сербов всё время рассматривают как «балканских русских». Теперь, когда во всём западном мире происходит настоящая антироссийская истерика, на Балканах эти настроения сразу же и неминуемо превращаются в истерику, направленную против сербов. Это на Балканах закономерность такая же, как в физике закономерна сила земного притяжения», — считает сербский политолог.

Гайич при этом отметил, что Запад теперь действует более внимательно и пытается переманить сербов на свою сторону, так как понимает свои ошибки, допущенные в 1990-е годы, когда «вместо того чтобы сделать из Сербии южную Польшу, Запад из Сербии сделал южный Калининград».

«Но для бошняков в БиГ или для албанцев в Косово эта истерика нагнетается совершенно открыто. Их движущая сила — это смесь страха и ненависти, которая очень легко может превратиться в преступление. В этой же Боснии сербы во время Второй мировой войны пережили настоящий геноцид. Тогда это была территория нацистского Независимого хорватского государства (НХГ). Кроме Хорватии и БиГ, в состав НХГ вошла и сербская область Срем. Около одного миллиона сербов было убито в НХГ, и сербы очень хорошо об этом помнят», — напомнил политолог.

По его словам, всё это происходило после нападения фашистской Германии на СССР. Тогда Германия поддерживала планы соседей Королевства Югославия оккупировать сербское пространство, рассказал Гайич.

«Мы теперь находимся в ситуации, когда также существует боязнь возможности полной оккупации сербского пространства со стороны НАТО. При этом альянс шантажирует власти в Белграде из-за их связей с преступным миром. Сербы в весьма сложном положении, и я считаю, что из-за агрессии НАТО в 1999 году, из-за всех лет, когда сербы проходили через унижения за то, что их воспринимают как русских, из-за того, что сербы действительно любят русских, что и показали на недавних митингах поддержки не только в Белграде, но и в Баня-Луке, Требинье, в Подгорице, я считаю, что хотя бы часть внимания Москвы должны быть направлена на сербов и на Балканы», — заявил Гайич.

Последствия бомбардировок НАТО. Югославия. 1999

Возвращаясь к ситуации в Республике Сербской, эксперт отметил, что Баня-Лука борется за то, чтобы Босния и Герцеговина вернулась к изначальному государственному устройству, задуманному Дейтонским соглашением. Тем не менее ее постоянно провоцируют на действия, которые потом могли бы быть использованы против сербской автономии.

«Так уличные провокаторы провоцируют, чтобы ты ответил, а потом вся его команда выходит и избивает тебя. Как будто все ждут, чтобы Республика Сербская сделала какой-то шаг, который послужил бы предлогом для ее оккупации и уничтожения. Поэтому сейчас, когда весь Запад отвернулся от России, центральные власти в Сараево обвиняют Баня-Луку в намерении отделиться для того, чтобы воспользоваться моментом и добить ее», — резюмировал Стеван Гайич.

Профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович также считает, что невиданная кампания против Республики Сербской, которая с начала российской специальной операции на Украине ведется в региональных СМИ, должна послужить в качестве алиби для ее упразднения.

«Иными словами, Республика Сербская представляется как своеобразный проводник «злокачественного российского влияния», и поэтому она должна быть упразднена. В контексте истеричной русофобии, которая началась на Западе, на Республику Сербскую оказывается просто невероятно давление, вплоть до призывов «покончить с этим филиалом «путинизма», отравляющим взаимоотношения в БиГ и замедляющим евроинтеграцию». На Западе, прежде всего в Европейском парламенте, во фракции зеленых и либералов, есть круги, которые хотели бы на примере Республики Сербской провести «показательную демонстрацию русской слабости», — рассказал Трифкович.

Поэтому, считает эксперт, задача Республики Сербской — выжить до момента, когда геополитические обстоятельства будут идти ей на руку.

Панорама Баня-Луки Rade Nagraisalović

С другой стороны, российский историк-балканист Анна Филимонова считает, что Сараево вместо того, чтобы усиливать давление на Баня-Луку, должно было бы задуматься о последствиях своих действий, так как они могут привести к полностью противоположным результатам.

Эксперт напомнила, что в международном праве, помимо понятия «внешнее самоопределение», существует и внутреннее самоопределение, которое гарантирует полную свободу определения народами своей внутренней жизни — политической, экономической, культурной. Каждое государство обязано уважать это право, в соответствии с положениями Устава ООН, добавила Филимонова.

«Тут возникает серьезная дилемма: применяется ли принцип территориальной целостности к государствам, которые не соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и не дают возможности реализовать внутреннее самоопределение в рамках существующего государства», — отметила историк.

При этом Филимонова тут же подчеркнула, что этот вопрос совершенно не касается южного сербского края Косово, где албанские сепаратисты в 2008 году в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии, «так как у албанцев нет ключевого козыря в этой ситуации».

Приштина. Косово Petrit Ibrahimi

«Албанцы не были ограничены в политических правах. Если мы посмотрим историю федеративной Югославии, они были представлены и в законодательной, и в исполнительной, и в судебной власти, и на уровне автономного края. и на уровне центрального государства», — отметила она.

С другой стороны, если народ лишается права на самоопределение, он применяет право на самозащиту, и это прописано статьей 51 Устава ООН, продолжила Филимонова.

«Таким образом, поражение в правах человека или народа недопустимо, и в таком случае необходимо задать вопрос центральным властям — вы когда урезаете право каких-то народов, понимаете ли, что возмездие рано или поздно наступит? Что касается сербов в БиГ, с одной стороны, они реализовали свое право на самоопределение в рамках особого энтитета, согласно Дейтонскому соглашению. И казалось бы, ситуация здесь закончена. Но нет. Мы видим, как со временем нарушалась конституция БиГ, вплоть до фактического прекращение действия этого конституционного механизма», — полагает Филимонова.

По ее словам, это особо коснулось судебной системы и центрального государственного аппарата, который фактический не функционирует. Подтверждением этому стало и недавнее голосование по поводу присоединения БиГ к антироссийским санкциям, когда представители хорватов и бошняков голосуют за, а представители сербов против, напомнила Филимонова.

«Мы свидетели огромного количества случаев, когда, благодаря решениям верховного представителя международного сообщества в БиГ воля сербского народа нарушается. Это нарушает конституционные механизмы. На месте власти в Сараево надо было бы задуматься о последствиях. Самоопределение — такой же базовый принцип, как и принцип территориальной целостности, поражение народов в правах недопустимо. Нужно либо вернуться к моменту заключения Дейтонского соглашения, либо понимать, что сербский народ тогда имеет право на самоопределение в его завершающей формулировке, вплоть до отделения. Международное право это не запрещает», — подытожила Анна Филимонова.