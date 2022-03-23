Пекин, , 16:46 — REGNUM Осуждение действий России и введение новых антироссийских санкций лишено здравого смысла и не даст решения сложившегося кризиса, сообщает 23 марта китайское издание Global Times.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вашингтон регулярно заявляет, что только расширение санкций против России является правильным шагом. Это не только лишено здравого смысла, но и откровенно унижает весь опыт предыдущей международной политики», — указано в материале китайского издания.

Отмечено, что западные страны могли бы выиграть от посредничества между Россией и Украиной, но вместо этого они обрывают последние связи с Москвой. Это как минимум не способствует началу мирного диалога.

По мнению авторов Global Times, такое развитие ситуации выгодно только Вашингтону, которому нужен постоянно разгорающийся военный конфликт на Украине.

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